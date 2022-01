L'Agenda en Normandie : vendredi 2 septembre

MANCHE

Ce week-end c'est le 35ème rallye régional du Bocage à Tessy sur Vire, rendez-vous ce samedi dès 17h30. A 19h30 Apéro-concert avec Flavie Dolley, une ambiance pop-rock au programme. Et dimanche ce sont 6 spéciales à ne pas manquer dès 8h30 le matin.

Tout ce weekend c'est le Tour des Tours à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Une exposition de véhicules anciens organisée par Auto Retro Cotentin demain et dimanche avec buvette et restauration sur place, 3€ par adulte et gratuit pour les -12 ans, plus d'informations sur le blog : auto-retro-cotentin.com.

CALVADOS

Samedi et dimanche c'est le triathlon des vikings à Pont l'Evêque. Une Compétition sportive qui inclut nage, vélo et course à pied. Toutes les épreuves sont ouvertes aux licenciés et aux non licenciés. Epreuve 100 % nature ! Le triathlon des Vikings et le club de Deauville-Trouville triathlon soutiennent l'association NAEVUS 2000. Pour chaque inscription sur les épreuves il sera reversé 1€ à l'association du Naevus Géant Congénital.

Participez à plusieurs forums des associations pour découvrir de nombreuses disciplines et activités pour la rentrée. Rendez-vous ce samedi, à Biéville-Beuville, Rue de Lympstone dans la grande salle dès 16h. A Blainville-sur-Orne au gymnase Lenormand de 13h30 à 17h30 ou encore à la salle des fêtes de Evrecy de 9h à 12h30.

ORNE

Demain soir dès 16h rendez-vous à l'église de Bazoches-au-Houlmes pour une soirée avec Mora Vocis dans le cadre du Septembre musical de l'Orne. Il s'agit de monodies et de polyphonies médiévales. Elles provoquent une vraie rencontre entre création et patrimoine et renforcent le lien entre l’architecture et la musique : un moment aux frontières de la poésie et du réel.

La 48ème Foire de la Ferté Macé se tient ce dimanche 4 septembre. Les rues seront remplis de commerçants et biensûr, de visiteurs. Plus de 400 exposants pour trouver son bonheur, flâner, et pourquoi pas aussi trouver ce qu'il vous manque pour la rentrée. Plus d'infos sur la page Facebook de la ville.