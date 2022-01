Les chiffres de la rentrée scolaire dans l'Académie de Rouen

Terminées les vacances, ce jeudi 1er septembre 2016, c'est la rentrée ! Dans l'Académie de Rouen (Seine-Maritime), 353 133 élèves reprennent le chemin de l'école, un chiffre qui ne tient pas compte des étudiants qui poursuivent leurs études dans l'enceinte des lycées qui proposent des prépas ou BTS.

Moins d'écoles rurales

La carte des établissements a peu changé. Seul un lycée professionnel, celui de Saint-Hildevert à Gournay-en-Bray, a fermé ses portes. La nouveauté tient à la création de Regroupements pédagogiques intercommunaux, qui associent plusieurs écoles rurales d'un même secteur. Résultat : 2 114 établissements ouvriront leurs portes cette année contre 2 125 en 2015.

Plus d'élèves et plus d'enseignants

Côté effectifs, les établissements vont accueillir 367 élèves de plus que l'an passé, notamment dans les lycées (+ 907). Les écoles primaires gagnent également plus de 90 élèves tandis que les collèges et les maternelles se dépeuplent un peu (-1113).

Côté encadrement, 50 enseignants ont été embauchés dans le 1er degré et 45 le sont dans le 2nd degré. Enfin, la rentrée est marquée par la réforme du collège et l'introduction d'accompagnement personnalisé, des enseignements pédagogiques interdisciplinaires et de l'apprentissage d'une seconde langue étrangère dès la 5e.

