ORNE 39ème fête de la Terre au Mage dans le Perche

Dimanche 4 septembre 2016, les jeunes agriculteurs de l'Orne vous invitent à la 39ème fête de la Terre. Chaque année organisée dans un canton différent, elle se déroule cette année au Mage dans le Perche.

Le concours départemental de labour y sera organisé , il y aura aussi des présentations de filières agricoles et des démos de matériels agricoles. En plus de cet aspect, il y aura des animations comme du freestyle moto, du trial VTT, de la zumba, un marché du terroir, un labyrinthe de maïs et des baptèmes en hélicoptère!

Pour faire un baptème en hélicoptère ou manger le repas champêtre du midi, il faut réserver pour profiter de tarifs avantageux. Appelez maintenant au 02 33 31 48 39, ou rendez-vous "Chez Karine" au Mage, à Proxi confort à Longny au Perche, à la maison de la presse de Rémalard ou aux JA à Alençon.

Rendez-vous dimanche 4 septembre à partir de 10h30. Entrée à 5€pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans.

Ecoutez Benoit Koning, organisateur avec les JA 61, nous parler de cette journée: