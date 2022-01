A Caen, le réseau Twisto présente les nouveautés pour la rentrée

Quelques changements sont apparus chez Twisto, le réseau de transport en commun de l'agglomération caennaise (Calvados), depuis lundi 29 août 2016. C'est Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville Saint-Clair et vice-président de Caen la Mer en charge des transports et des infrastructures, qui a détaillé les nouveautés. Il avait choisi Colombelles pour présenter ces changements puisque c'est dans cette commune que les modifications sont les plus importantes. Twisto réaménage ainsi les deux lignes qui traversent la ville (liane 3 et ligne 9), de manière à "mieux relier les quartiers de Colombelles et évoluer en fonction du développement de la commune", selon Rodolphe Thomas. Quelques lignes connaissent aussi une légère modification de leur tracé.

Une baisse du tarif de l'abonnement pour les jeunes

Le vice-président de Caen la Mer assure aussi que les transports sont "un levier pour l'attractivité de l'agglomération". Le réseau de bus et tramways est ainsi repensé tous les ans, avec des modifications à chaque rentrée. Twisto cible aussi les jeunes, avec une baisse de 10% du tarif d'abonnement à l'année pour les - de 26 ans, le tarif passant de 295,20€ à 265,50€.

Enfin, les périodes Pastel reviennent pendant les petites vacances scolaires, les jours de semaine. Cela se traduit par une fréquence des bus plus faible aux vacances de la Toussaint, de Noël, d'Hiver et de Printemps.

Le détail des changements sur les lignes à compter du 29 août 2016 :

Liane 3 : elle dessert maintenant le nouvel arrêt Hauts Fourneaux et la Z.A de Colombelles, et le CAT de la commune.

Liane 4 : lorsque le centre commercial de Fleury-sur-Orne est fermé, les bus s'arrêtent à Marcel Cachin.

Ligne 9 : elle dessert désormais le nouvel arrêt Hauts Fourneaux, la ZAC Jean Jaurès et l'école de Colombelles.

Ligne 5 : l'itinéraire est simplifié dans Blainville-sur-Orne (Calmette et Verts Villages sont regroupés à l'arrêt Victor Hugo), et l'arrêt Terres d'avenir est créé pour la nouvelle ZAC.

Ligne 15 : elle dessert la presqu'île de Caen et les Rives de l'Orne.

Ligne 17 : elle dessert désormais la Z.A de Ifs.

Ligne 19 : la fréquence de la ligne baisse (3 des courses du matin et 1 des courses du soir).

Ligne 24 : la ligne circule désormais en fixe, plus besoin de réserver.