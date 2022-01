Près de Rouen, un adolescent percuté de plein fouet par un camion décède

Il était aux environs de 23h30, vendredi 26 août 2016, lorsqu'un adolescent de 13 ans a été percuté de plein fouet par un camion qui circulait boulevard Lénine, à Saint-Etienne-du-Rouvray, non loin de Rouen (Seine-Maritime). Les secours, arrivés rapidement sur les lieux du choc, n'ont rien pu faire pour réanimer le jeune homme.

Il traversait sur un passage protégé

En état de choc, le conducteur du véhicule a été hospitalisé ainsi que la mère de la victime.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Selon les premiers élements, l'adolescent aurait emprunté un passage protégé pour traverser le boulevard mais il pourrait ne pas avoir respecté la signalisation et s'être engagé alors que la circulation était ouverte aux véhicules et non aux piétons.