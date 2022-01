Au Havre, il revendait héroïne et cocaïne pour plusieurs milliers d'euros

La Compagnie départementale d'intervention a contrôlé un homme de 36 ans, mardi 23 août 2016 à 15h, rue Massillon au Havre (Seine-Maritime). Les forces de l'ordre retrouvent sur lui cinq cocottes (des pochons) d'héroïne et trois autres de cocaïne. Un petit carnet de comptes est également découvert. Il est interpellé et placé en garde à vue par la brigade canine.

18 mois de prison ferme

Une perquisition est menée à son domicile. Y sont découverts 86g d'héroïne, environ 30g de cocaïne, plus de 700€ en liquide et une balance de précision. Entendu, il explique être un consommateur régulier et se livrer à la revente de stupéfiants à une quinzaine de clients. Il dit en avoir vendu pour 3500€ en trois ou quatre mois. Plusieurs clients sont également auditionnés : les policiers estiment finalement que la vente d'héroïne et de cocaïne lui a rapporté entre 4000 et 5000€ en huit mois.

Le suspect est passé en comparution immédiate jeudi 25 août 2016 et a écopé d'une peine de deux ans de prison dont six mois avec sursis accompagnée d'une mise à l'épreuve.

LIRE AUSSI.