Les négociations entre Lactalis et les organisations de producteurs de lait se sont achevées à 1h30 le matin du vendredi 26 août 2016.

11h00 de négociations

Sébastien Amand, président de la FDSEA de la Manche, participait aux négociations à la Maion du Lait (Paris). Tendance Ouest a recueilli sa réaction à la sortie de la réunion (avant le communiqué de Lactalis).

Une hausse de 15 euros

Tôt le matin du vendredi 26 août 2016, après l'échec des négociations de la nuit, le groupe Lactalis a annoncé par communiqué une augmentation de 15 euros / 1000 litres de lait dès le mois de septembre, soit 1.5 centimes au litre.

Lactalis condamne l'attitude des syndicats

Dans son communiqué, le Groupe Lactalis dénonce dans des mots très durs l'attitude des syndicats dans la crise actuelle.

"Poussées par les syndicats FNSEA, FNPL et JA, les Organisations de Producteurs ont jugé les propositions faites insuffisantes et les ont rejetées.

En dépit de leurs déclarations, ces organisations syndicales n’ont pas agi pour s’engager dans une sortie de crise, mais pour prolonger des actions et un bras de fer médiatique avec le Groupe Lactalis et nuire à son image."