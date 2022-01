Rouen : mécontent d'un contrôle, il assène un coup de poing au visage d'un policier

Place Saint-Marc, à Rouen (Seine-Maritime), mercredi 24 août 2016 à 19h15, la police voit trois hommes consommer de l'alcool sur la voie publique. Ils savancent pour les contrôler. Les trois suspects paraissent ivres et agités. Deux autres personnes arrivent en vélo et veulent protéger leurs amis. Ils s'interposent devant les policiers et deviennent agressifs.

Le policier utilise sa bombe lacrymogène

Quand, finalement, un des trois hommes ivres est contrôlé, une autre personne assène un coup de poing au visage d'un policier. Ce dernier fait usage de sa bombe lacrymogène pour le neutraliser. L'agresseur, un homme de 40 ans habitant à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) est interpellé et placé en garde à vue.

L'homme contrôlé pour ivresse publique, âgé de 39 ans et domicilié à Rouen, a été conduit au centre hispitalier de Petit-Quevilly pour se faire délivrer un certificat de non-hospitalisation. Il a ensuite été conduit au commissariat de police où il a été placé en cellule de dégrisement avant d'être libéré.

