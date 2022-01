Caen. Il refuse de donner son identité au contrôleur : deux mois de prison avec sursis

Un contrôleur demande son titre de transport à un usager, le mardi 21 juin 2016, dans le tramway de Caen (Calvados). Celui-ci composte alors son billet, ce qu'il n'avait pas fait à son entrée dans le wagon. L'agent lui demande une pièce d'identité qu'il refuse de lui fournir. Il décide alors de procéder à une palpation mais l'homme se rebiffe énergiquement.

Trois policiers à la rescousse

Il ne faudra pas moins de quatre personnes (trois policiers ayant été appelés à la rescousse) pour maitriser l'individu, gesticulant et se débâtant. Lors de l'intervention, les agents seront d'ailleurs légérement blessés. L'homme, un Guinéen âgé de 29 ans, a comparu le mercredi 24 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour rébellion.

« Ils n'en avaient pas le droit ! »

A la barre, le prévenu ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés : « Ils ne m'ont rien demandé, juste fouillé. Ils n'en avaient pas le droit ! S'il y a des caméras, vous verrez. Comment je pourrais faire du mal à quatre personnes ? Et puis pourquoi la police ? Je n'avais agressé personne ! »

Son casier judiciaire est vierge mais il avait l'obligation de quitter le territoire français, faute de renouvellement de son permis de séjour. La présidente s’étonne : « Trois policiers qui ne s'en sortent pas, cela ne va pas dans le sens d'une absence de résistance de votre part ! Votre situation irrégulière est sans doute à l'origine de votre stress ? »

Contrôle humiliant

L'avocat de la partie civile estime la version des faits du prévenu invraisemblable. La défense, quant à elle parle de la vidéo qui n'a pas été produite et que de ce fait, il n'existe aucun élément concret pour être sur de ce qu'il s'est passé. Elle ajoute que ce contrôle, devant tout le monde, était humiliant. Le prevenu écope toutefois de 2 mois de prison avec sursis. Il devra de plus verser 550 euros à chacune des trois victimes et 500 euros de frais de justice.