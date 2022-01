A Rouen, une interpellation pour recel de vol d'une moto

Mardi 23 août 2016, une moto de grosse cylindrée est signalée volée. Elle a été dérobée le lundi 22 août 2016, rue Méridienne à Rouen (Seine-Maritime). La BAC, sur la base de plusieurs renseignements, pensent que la moto est située dans un garage de particulier, rue Quesney à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Retrouvée dans un garage

Les policiers montent un dispositif de surveillance des garages. A 20h10, un homme se présente devant les garages et rentre dans l'un d'eux. La police le retrouve affairée autour de la moto dérobée. Agé de 20 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, il explique que quelqu'un lui a demandé de surveillé le deux-roues et d'essayer de trouver un acheteur. Il a été placé en garde à vue pour recel de vol. La moto a été placée en fourrière en attendant d'être restituée au propriétaire.

