Football. Mercato : le SM Caen n'a plus qu'une semaine pour trouver son attaquant

Si Christian Kouakou, Jordan Nkololo et Chaker Alhadhur sont toujours sur la liste des joueurs à prêter par le Stade Malherbe Caen (Calvados), les dirigeants du club phare de Normandie n'ont plus que huit jours, avec une fermeture du mercato fixée au mercredi 31 août 2016, pour trouver l'attaquant qu'il cherche depuis plusieurs semaines. Son profil est clairement identifié. "Dans le couloir gauche, il y a Vincent Bessat, mais qui peut jouer plus bas, et Hervé Bazile, et nous souhaitons douvler les postes partout", assure le coach Patrice Garande...

De gros moyens prévus

Le Stade Malherbe Caen a prévu une enveloppe conséquente pour s'attacher les services d'un ailier. Le profil de Pedro Santos qui évolue à Braga dans le championnat portugais, intéresse fortement les dirigeants malherbistes, qui ont formulé une offre, laquelle a été repoussée. Reste à savoir s'ils iront plus loin sur ce dossier. "Dans les derniers jours, voire dans les dernières heures des mercatos, beaucoup de choses se débloquent", aime à rappeler Alain Cavéglia, directeur sportif, en pareille situation.

Le cas de l'attaquant caennais Andy Delort, qui n'a pas encore joué avec Malherbe cette saison, sera également à suivre. En arrêt de travail pendant plus d'un mois, il n'avait pas participé à la reprise de l'entraînement du groupe normand, avec des envies d'ailleurs en toile de fond.

S'il venait à quitter le club pour un championnat européen, ce sera là aussi avant le 31 août minuit.