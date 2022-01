Rangoun (AFP). Menace sur le paon de Birmanie, symbole du parti d'Aung San Suu Kyi

Thet Zaw Naing, de la Société de protection des animaux sauvages de Birmanie, est inquiet.

"Il est facile de les capturer dans les zones où ils vivent car ils sont toujours au sol, sauf la nuit quand ils dorment dans les arbres", explique-t-il à l'AFP.

"Et avant de dormir, ils crient toujours +Oway Oway+", du coup on les repère très facilement, se désole l'ornithologue.

Il y a quelques décennies seulement, l'oiseau au plumage vert majestueux était encore commun dans ce pays d'Asie du Sud-Est, et plus largement de l'Inde à l'Indonésie.

Mais la déforestation non contrôlée et la chasse illégale ont abîmé la biodiversité en Birmanie, notamment pendant les décennies de junte militaire, marquées par la corruption et les passe-droits de tout genre.

Le paon n'échappe pas au phénomène, malgré sa place à part dans l'imaginaire collectif.

"Dans notre pays, le paon est un symbole de noblesse, qui a été utilisé dès l'époque des rois birmans. A cette époque, notre monnaie était aussi frappée d'un paon", raconte Nyan Win, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi.

Pendant plus d'un siècle, le paon a en effet été le symbole de la dynastie Konbaung, dont le blason était orné d'un paon. L'animal majestueux dominait alors les trônes, comme ailleurs le lion ou l'aigle, jusqu'à ce que l'Empire britannique mette la royauté birmane hors jeu et colonise le pays, à partir de la fin du XIXe siècle.

Ce n'est pas un hasard si le héros de l'indépendance birmane en 1948, le général Aung San, père d'Aung San Suu Kyi, a choisi l'animal pour symboliser sa lutte contre les Britanniques et baptisé sa revue "Le paon combattant".

Plusieurs décennies plus tard, dans les années 1980, Aung San Suu Kyi et la toute jeune Ligue nationale pour la démocratie (LND) se sont eux aussi approprié le symbole de ce paon combattant.

Après les élections législatives de novembre 2015, raz-de-marée historique pour la LND, les militants du parti étaient nombreux à arborer le drapeau rouge du parti, orné de son fameux paon jaune.

D'autres petits partis ont eux aussi tenté de s'approprier le symbole du paon.

- L'un des derniers sanctuaires au monde -

L'animal, intimement associé à la lutte pour la démocratie, trône en bonne place aujourd'hui dans les ministères désormais occupés par Aung San Suu Kyi et son équipe.

On le retrouve dessiné sur les murs des ministères et sur les objets d'artisanat dont les touristes chargent leurs valises.

Mais rien n'est fait pour préserver l'espèce, dans un pays où le gouvernement est confronté à des chantiers considérables, de la reconstruction du système de santé aux routes.

Selon la Société de protection des animaux sauvages, il ne reste plus que 2.000 paons en liberté en Birmanie.

Le pays reste néanmoins l'un des derniers sanctuaires au monde où l'animal, originaire d'Asie, vit encore à l'état sauvage.

"Les derniers endroits où l'on trouve encore des populations de taille assez importante sont le Cambodge, la Birmanie et le Vietnam", confirme l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui a placé l'espèce sur sa liste rouge des espèces menacées. Le paon birman est classé "en danger" (EN) sur cette liste, ce qui correspond à l'avant-dernier seuil avant l'extinction à l'état sauvage.

Le paon sauvage a déjà disparu au Bangladesh voisin, mais aussi en Thaïlande et en Inde, à l'exception de quelques groupes de paons observés dans l'Etat du Manipur, à la frontière avec la Birmanie.

Le ministère birman de la Protection de l'environnement assure que les précieux oiseaux sont protégés par la loi, qui interdit leur capture.

Mais dans les faits, ils sont chassés et leur viande prisée par les chasseurs.

"Le plus important, c'est d'éduquer les gens, de leur apprendre à quel point ces paons sont précieux pour l'humanité, et comment la Birmanie devrait être fière d'avoir des paons", insiste Thet Zaw Naing, de la Wildlife Conservation Society, qui cherche à sensibiliser les chasseurs des communautés rurales.

Si rien ne bouge, les derniers paons libres de Birmanie auront bientôt disparu et ne seront plus visibles que dans les zoos.