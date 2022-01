Normandie : la dernière semaine de vacances scolaires sauvera-t-elle une saison touristique mitigée ?

Les derniers jours des vacances scolaires sauveront-ils un été touristique mitigé ? L'Office du tourisme Terres de Nacre (Calvados) place de l'espoir dans la fin de saison et dans le mois de septembre : Mathilde Lelandais, directrice de l'Office du tourisme, assure que les "retraités actifs sont encore présents jusqu'au Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain". Les touristes étrangers, qui consomment habituellement plus que les français, constituent aussi un moyen de bien terminer la saison. Cependant, Mathilde Lelandais reste lucide : "ça ne sauvra pas la saison".

Pas suffisant pour pallier la baisse de fréquentation de juillet

Même si cette semaine s'annonce bonne pour le tourisme grâce notamment à une météo favorable, ça ne sera sûrement pas suffisant pour pallier la baisse de fréquentation de juillet, de l'ordre de 10% dans le Calvados.

Les touristes présents, eux, profitent de la fin de l'été et se ravissent du soleil présent en cette fin de mois. Au camping de Luc-sur-mer (Calvados), les habitués côtoient les visiteurs de passage :

2 professionnels du tourisme sur 3 ont constaté une fréquentation inférieure en juillet par rapport à 2015, selon une enquête de Calvados Tourisme. Interrogés sur les prévisions d'août, seul un quart des répondants était optimiste, la majorité restant plus réservée.

