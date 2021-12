Sarkozy, présidentielle 2017 : à Ouistreham, Romain Bail restera fidèle à Bruno Le Maire

"La France exige qu'on lui donne tout". Sans surprise, l'ancien président Français de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, souhaite retrouver son poste. Il a annoncé lundi 22 août 2016 sa candidature à la primaire au sein de son parti, Les Républicains. Cette annonce est logiquement commentée dans son camp. A Ouistreham près de Caen (Calvados), le maire Les Républicains Romain Bail sait déjà qui il choisira en novembre prochain pour représenter la droite dans la course à la présidentielle en 2017.

"Nicolas Sarkozy participera au débat"

"Je pense que Nicolas Sarkozy participera à travers son expérience au débat constructif au sein de cette primaire, mais je crois qu'il est nécessaire de renouveler les classes politiques et les méthodes, et c'est pour cette raison que je soutiens Bruno Le Maire et crois que derrière lui, un véritablement changement est possible pour cette élection présidentielle et pour la France ensuite."

Romain Bail

Le premier tour de ces primaires Les Républicains aura lieu le 20 novembre. Le second, une semaine plus tard.

