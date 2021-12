Calvados : la location de manuels scolaires facilitée par la FCPE

Dans le Calvados, l'association de parents d'élèves FCPE met en place un service de location des manuels pour les élèves de 5 lycées de l'agglomération caennaise (Calvados) : il s'agit des lycées Rostand, Fresnel, Dumont d'Urville à Caen, et des lycées Allendé et CLE à Hérouville-saint-clair.

5 euros pour tous les livres

Il suffit d'adhérer à l'association pour bénéficier d'un tarif très avantageux : seulement 5 euros pour tous les livres, grâce également à la "Cart'@too", aide de la région Normandie à destination des jeunes.

90% des élèves de ces cinq lycées bénéficient de la location des livres scolaires chaque année. Philippe Panthou, administrateur de la FCPE dans le Calvados, explique comment l'association fait baisser le coût de la rentrée pour les familles :

Les parents d'élèves sont tous bénévoles et permettent la pérennité de ce système créé il y a 24 ans. Philippe Panthou tient à préciser que les "volontaires ont passé plus de 1000 heures cet été à la préparation de ces locations". Les familles ont toute la semaine pour venir récupérer leurs manuels aux lycées Fresnel et Rostand.

Pratique. Dates et horaires de distribution :

Mardi 23 août de 10h à 13h et de 14h30 à 17h45,

Mercredi 24 août de 10h à 13h et de 14h30 à 17h45,

Jeudi 25 août de 10h à 17h45,

Vendredi 26 août de 10h à 13h et de 14h30 à 17h45.

