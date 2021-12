Normandie : dans la Manche, revivez les années 50 à la plage !

C'est à Agon-Coutainville, station balnéaire de la Manche, que Marc Held, alors 18 ans, rencontre Paul Auguin. A eux deux, ils créent un club de cours de gymastique, qui deviendra le premier "Club Mickey".

La joie retrouvée de l'après-guerre

Marc Held, outre le sport, se passionne pour la photogratphie et immortalise sur la pellicule ces instants de bonheur enfin retrouvés après la guerre. Il captent ainsi le sourire et la joie des enfants, et de tous ceux qui se retrouvaient sur la plage.

Et plus de 60 ans plus tard, certains se retrouvent sur ces clichés…

Ecoutez Emmanuelle Polle, adjointe à la culture à la mairie d' Agon-Coutainville :

Marc Held, "Retour à Coutainville", une ciquantaine de photos argentiques à découvrir à galerie du "Petit Office" et en grands formats sur le front de mer, jusqu'au dimanche 4 septembre 2016.





