Nice (AFP). Nice interdit à son tour le burkini sur les plages

Dans une lettre adressée à Manuel Valls mardi, Christian Estrosi, premier adjoint à la mairie LR de Nice, estime que "la dissimulation intégrale du visage ou le port d'une tenue intégrale pour aller à la plage ne correspond pas à notre idéal de la relation sociale".

Christian Estrosi avait exprimé son soutien aux maires ayant adopté un arrêté municipal prohibant ce vêtement de bain, tout en jugeant qu'"il revient à l'Etat de lutter contre le communautarisme".

Dans les Alpes-Maritimes, avant Nice, 10 communes ont déjà pris un arrêté anti-burkini, parmi lesquelles Menton, Cannes, Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Trois femmes ont été verbalisées le week-end dernier à Cannes et ont dû payer une amende de 38 euros.

Dans le Var, cinq communes ont pris un arrêté similaire, a-t-on appris auprès de la préfecture: Le Lavandou, Cavalaire-sur-mer, Cogolin et Sainte-Maxime et Fréjus. Mardi encore, le sénateur-maire FN de Fréjus, David Rachline, affirmait dans une interview à l'AFP: "Il n’y a pas de burkini à Fréjus et s’il y en avait, je prendrais les dispositions qui s’imposent pour l’interdire". Vendredi, il a expliqué avoir "par deux fois, jeudi, reçu des signalements par des Fréjusiens et par la police municipale, de quelques cas de burkinis".

Selon le Premier ministre Manuel Valls, l'apparition récente des burkinis est "la traduction d'un projet politique, de contre-société, fondé notamment sur l'asservissement de la femme".

Le port du burkini "n'est pas compatible avec les valeurs de la France et de la République", a-t-il asséné dans un entretien au journal régional La Provence.

Ces costumes de bain enveloppants sont extrêmement rares sur les plages françaises, noyés parmi les bikinis et maillots une pièce. En revanche, sur la côte méditerranéenne, une minorité de femmes musulmanes restent voilées et couvertes sur la plage.