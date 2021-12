Home-jacking en Seine-Maritime : les suspects interpellés à bord du véhicule volé

Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie alerte la BAC vendredi 19 août 2016 à 3h25 du matin : un home-jacking vient d'être commis à Barentin (Seine-Maritime) un peu plus tôt. Un véhicule a été dérobé.

Les suspects prennent la fuite

Les différents équipages de police sont prévenus. Et c'est la BAC, en patrouille à Petit-Quevilly, qui retrouve le véhicule suspect rue Pierre Corneille. Les forces de l'ordre mettent le gyrophare et descendent du véhicule pour contrôler les occupants, mais le conducteur fait marche arrière pour leur échapper tandis que l'un des quatre suspects prend la fuite à pied.

Trois interpellés, le quatrième recherché

Une course-poursuite débute : le conducteur du véhicule suspect ne respecte pas la signalisation et finit par perdre le contrôle de la voiture boulevard de Gord, à l'angle de la rue des Patis. Un second occupant prend la fuite à pied. Le conducteur, sans permis, et un passager, tous deux âgés de 18 ans, sont interpellés. Un troisième suspect est retrouvé vers 6h du matin à proximité d'un véhicule incendié, rue Pablo Neruda, toujours à Petit-Quevilly.



Les trois ont été placés en garde à vue. La brigade de gendarmerie de Pavilly mène l'enquête.

