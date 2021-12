Miss Basse-Normandie 2016 : découvrez les visages des prétendantes au titre

Elles ont entre 17 et 24 ans. Samedi 27 août 2016, quinze jeunes femmes participeront à Trouville (Calvados) à l'élection de Miss Basse-Normandie 2016. Découvrez dans notre galerie ci-dessous le visage des prétendantes à la couronne.

Vous pouvez encore vous inscrire !

Notez que les candidatures restent ouvertes aux jeunes filles mesurant au minimum 1m70, ayant entre 18 et 24 ans et résidant dans les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche, jusqu'au jeudi 25 août 2016.

Pratique. Election samedi 27 août 2016 à partir de 20h45 au Casino de Trouville. 15 euros. Contact : Agence 53x11 au 02 41 76 48 21 ou par mail en cliquant ici.

LIRE AUSSI :