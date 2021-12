Un accident s'est produit cette nuit, vendredi 19 août 2016, sur l'autoroute A28 à hauteur de Coulmer, près de Gacé (Orne).

Etat grave

Vers minuit et quart, une camionnette et un poids-lourd se sont percutés. Trois personnes ont été blessées dans la collision dont un homme de 50 ans plus sérieusement.

Il a été transporté dans un état grave sur le centre hospitalier d'Argentan.