Open de tennis de Rouen : le 58e joueur mondial, Malek Jaziri, sera de la partie

Après Paul-Henri Mathieu et Benoît Paire, un autre joueur du Top 100 mondial rejoint l'Open de tennis de Rouen BNP Paribas qui se déroulera du 16 au 18 septembre 2016 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Le Tunisien Malek Jaziri, âgé de 32 ans et 58e joueur mondial, son meilleur classement en carrière, sera de la partie. Le directeur du tournoi Charles Roche l'a annoncé ce jeudi 18 août 2016.

Deux titres cette année

Malek Jaziri a remporté deux tournois Challenger cette année : l'open de Guadeloupe et celui de Guadalajara au Mexique. Il vient de participer aux Jeux Olympiques de Rio et avait également disputé ceux de Londres en 2012. Il est également membre de l'équipe de Tunisie de Coupe Davis.

Le Tunisien arrive en outsider à Rouen. Moins talentueux que Benoît Paire et Paul-Henri Mathieu, il pourrait bien déjouer les pronostics et inscrire son nom au palmarès du tournoi.

Pratique. Du 16 au 18 septembre au Kindarena. La billetterie à retrouver ici.

LIRE AUSSI.