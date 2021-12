Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: le film des événements de la 12e journée des Jeux de Rio

10h40: en petites foulées. Mo Farah, en route vers un nouveau doublé olympique, se qualifie sans souci pour la finale du 5000 m. Le Britannique, qui a conservé son titre olympique du 10.000 m samedi, prend tranquillement la troisième place de sa série (13:25.25).

11h15: deux bateaux finalistes. Le Français Thomas Simart se qualifie pour la finale du 200 m en canoë monoplace (C1), tout comme Maxime Beaumont et Sébastien Jouve sur la même distance en kayak biplace. En K2, le duo français, troisième des Mondiaux-2014 puis quatrième en 2015, signe le quatrième temps des demi-finales et représente une belle chance de médaille pour la France. Un peu plus tôt, Etienne Hubert et Arnaud Hybois ont été éliminés en demi-finales du 1000 m en kayak biplace.

11h30: le vent tourne. Les handballeurs français, doubles champions olympiques en titre, viennent à bout d'une équipe brésilienne décomplexée (34-27) et se qualifient pour les demi-finales. Ces derniers jours, les duels France-Brésil, à la perche, au volley puis en boxe, avaient systématiquement penché en faveur des Auriverde.

12h00: Kipruto roi du 3000 m steeple. Le Kényan Conseslus Kipruto, invaincu cette saison, est sacré champion olympique avec en prime le record olympique (8:03.28), devant l'Américain Evan Jager (8:04.28) et son compatriote Ezekiel Kemboi (8:08.47). Mahiédine Mekhissi, double vice-champion olympique, échoue au pied du podium (8:11.52) et Yoann Kowal termine sixième (8:16.75).

12h15: le cheval, c'est génial. L'équipe de France de saut d'obstacles s'offre la médaille d'or par équipes. C'est le deuxième titre de l'équitation tricolore à Rio après celui du concours complet par équipes, le premier depuis quarante ans en saut d'obstacles.

12h25: réclamation. Mekhissi, quatrième du 3000 m steeple, porte réclamation contre le Kényan Ezekiel Kemboi, médaillé de bronze. "Il a coupé sur le virage à la mi-parcours", affirme le Français. Verdit en début de soirée à Rio.

12h45: l'Australie en demi-finale. Les basketteurs australiens se qualifient pour le dernier carré en écrasant la Lituanie 90 à 64. Grâce notamment à 24 points du meneur Patty Mills, meilleur marqueur de la rencontre.

12h50: Rénelle Lamote stoppée. La Française de 22 ans, vice-championne d'Europe, s'arrête dès les séries du 800 m (2:02.19), comme sa compatriote Justine Fedronic. La grande favorite de l'épreuve, la Sud-Africaine Caster Semenya, vice-championne olympique à Londres en 2012, se qualifie aisément pour les demi-finales (1:59.31).

13h00: en un éclair. Neymar ouvre le score pour le Brésil dès la 15e seconde de jeu face au Honduras, en demi-finale du tournoi de foot, au Maracana. C'est le but le plus rapide de l'histoire des JO.

13h30: souffle coupé. Les régates finales des séries 470 messieurs et dames sont retardées, faute de vent dans la baie de Guanabara.

14h40: première. Estelle Mossely, championne du monde en titre des -60 kg, devient la première boxeuse française à se qualifier pour une finale olympique en battant par KO la Russe Anastasia Beliakova, en demi-finale.

14h50: carton. Le Brésil se qualifie pour la finale du tournoi de foot messieurs en pulvérisant le Honduras (6-0). Le pays du "futebol" s'impose grâce à deux doublés, un de Neymar et un de Gabriel Jesus, ainsi qu'à des buts de Marquinhos et Luan. Le sacre olympique est l'unique titre qui manque au palmarès de la "Seleção".

15h10: France-Allemagne. Les handballeurs français connaissent l'identité de leur adversaire en demi-finale : ce sera l'Allemagne championne d'Europe, tombeuse du Qatar 34 à 22 en quarts de finale.

16h05: Parker, c'est fini. L'Espagne de Pau Gasol met fin à l'ère Tony Parker, la plus fructueuse du basket français, en infligeant une déroute aux Bleus en quarts de finale, 92 à 67. Le compteur de sélections de Parker s'arrête à 181, après seize ans de carrière internationale.

16h20: la voile reportée. Les finales de la série des 470 messieurs et dames sont reportées à jeudi, faute de vent mercredi dans la baie de Guanabara.

17h17: Mahiédine Mekhissi en bronze sur 3000 m steeple. Le Français double vice-champion olympique sur la distance, 4e dans un premier temps, prend finalement le bronze après la disqualification Kenyan Ezekiel Kemboi, 3e sur le tartan. Le jury d'appel estime que Kemboi a mis le pied en dehors de la piste durant l'épreuve, ce qui est interdit.

17h51: un air de revanche. La finale du tournoi masculin de football opposera le Brésil à l'Allemagne, au Maracana, un peu plus de deux ans après l'humiliant 7 à 1 infligé par la Mannschaft à la Seleçao en demi-finale du Mondial-2014 organisé au Brésil. Neymar et ses coéquipiers voudront forcément prendre leur revanche, pour offrir le seul titre qui échappe au pays du "futebol".

20h23: les Américains sans frayeur en demi-finale. Les basketteurs américains ont rapidement éteint le feu argentin pour se qualifier facilement pour les demi-finales du tournoi olympique, 105 à 78. Menée 19-9 après quatre minutes de jeu, la "Team USA" a réagi brutalement et fait taire les nombreux supporteurs en bleu ciel et blanc qui peuplaient la Carioca Arena lors d'un terrible 27 à 2 en douze minutes, pour ensuite dérouler.

20h33: razzia nippone en lutte féminine. Les Japonaises font main basse sur les trois titres olympiques mis en jeu en lutte libre féminine (48 kg, 58 kg et 69 kg) mercredi. Eri Tosaka a donné le signal de départ du festival nippon en battant l'Azerbaïdjanaise Mariya Stadnik, en finale des 48 kg. Puis Kaori Icho, s'est imposée contre la Russe Valeriia Koblova Zholobova chez les 58 kg. Enfin, chez les 69 kg, Sara Dosho a dominé la Russe Natalia Vorobeva.

20h46: feu vert pour des fonds publics en aide aux Paralympiques. La justice brésilienne autorise le déblocage de fonds publics au Comité d'organisation des JO Rio-2016, pour garantir la bonne tenue des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro du 7 au 18 septembre.

21h32: Aziez battue pour le bronze. La Française Yasmina Aziez échoue dans sa quête de bronze, battue en match pour la 3e place de taekwondo (-49 kg) par l'Azerbaïdjanaise Patimat Abakarova (7-2). Aziez était la seule Tricolore engagé sur la première journée des épreuves de taekwondo. L'athlète de 25 ans, médaillée de bronze aux Mondiaux-2009, avait été battue en demi-finales par la Sud-Coréenne Kim So-hui (1-0).

21h50: Mayer bien placé au décathlon. Kévin Mayer, auteur de trois records personnels en cinq épreuves, termine la première journée du décathlon à la 4e place au classement (4435) et fait partie des prétendants à une médaille. En matinée, Mayer a réalisé son record personnel sur 100 m en 10 sec 81, pris la 5e place à la longueur (7,60 m, à 5 cm de sa meilleure performance) et terminé en tête au poids en améliorant son record personnel. En soirée, il a confirmé ses bonnes dispositions en effaçant 2,04 m en hauteur (à 5 cm de son record, 10e du concours), puis en réalisant un chrono de 48 sec 28 sur 400 m, abaissant de 38/100 sa meilleure performance.

22h01: Lemaitre libéré, passe en finale. Christophe Lemaitre se qualifie pour la finale du 200 m, 2e de sa demi-finale en 20 sec 01/100e (vent: - 0,4 m/s), confirmant qu'il est un homme de championnats.

22h09: Bolt et De Grasse se cherchent avec le sourire. En demi-finales du 200 m, le Jamaïcain Usain Bolt a été titillé par le Canadien Andre De Grasse dans les derniers mètres de course, obligeant le septuple champion olympique à accélérer pour garder la tête. Bolt s'impose en 20 sec 78/100e, deux centièmes devant De Grasse.

22h22: Gatlin out! Le duel tant attendu entre Bolt et Justin Gatlin n'aura pas lieu sur 200 m. L'Américain, vice-champion olympique du 100 m et du monde du 200 m, termine 3e de la dernière demi-finale en 20 sec 13/100e (vent: -0,2 m/s), un chrono insuffisant pour être repêché. Il n'y aura donc pas de revanche contre la superstar du sprint Usain Bolt, jeudi, en finale.

22h24: la Chine sans rival sur le ping. La Chine, en s'imposant par équipes messieurs, a réalisé son troisième Grand Chelem olympique d'affilée en s'adjugeant les quatre titres mis en jeux aux JO de Rio, comme à Pékin en 2008 et à Londres, il y a quatre ans. Après le titre en simple dames et messieurs, suivi de celui de par équipes féminin, les Chinois Zhang Jike, médaille d'argent du simple, Ma Long, le champion olympique, et Xu Xin ont affirmé un peu plus la domination chinoise sur le ping.

22h28: la longueur pour Tianna Bartoletta. L'Américaine Tianna Bartoletta devient championne olympique du saut en longueur, avec un nouveau record personnel à 7,17 m, devant sa compatriote Brittney Reese (7,15 m), sacrée aux Jeux de 2012, et la Serbe Ivana Spanovic (7,08 m). Bartoletta, 30 ans, est également championne olympique du relais 4x100 m en 2012.

22h34: Elaine Thompson dans les pas de "Flo-Jo". En devenant la première femme à réaliser le doublé 100-200 m, la Jamaïcaine se met dans les pas de l'Américaine Florence Griffith-Joyner, qui avait réalisé pareil exploit en 1988 à Séoul. Un bon présage pour son compatriote Usain Bolt, sacré pour la 3e fois champion olympique du 100 m et grandissime favori de la finale du 200 m chez les messieurs jeudi où il visera là aussi un triplé sur le demi-tour de piste.

22h58: les USA voient triple sur les haies hautes. Brianna Rollins remporte le 100 m haies, devant ses compatriotes Nia Ali et Kristi Castlin pour un triplé américain sur le podium. Rollins, 24 ans et sacrée championne du monde de la spécialité en 2013, s'impose en 12 sec 48/100, contre 12 sec 59 à Ali et 12 sec 61 à Castlin.

23h07: deux nageurs américains interpellés à l'aéroport de Rio. Deux nageurs américains, qui prétendent avoir été braqués avec une arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi en marge des JO de Rio, ont été débarqués de leur avion à destination des Etats-Unis. "Nous pouvons confirmer que Jack Conger et Gunnar Bentz ont été débarqués de leur avion pour les Etats-Unis par les autorités brésiliennes", a déclaré Patrick Sandusky, porte-parole de l'USOC à l'AFP.

00h10: les Brésiliens se sortent du piège argentin en volley. Au Maracanazinho, le Brésil a remporté un derby chaud bouillant contre l'Argentine, 3 sets à 1 (25-22, 17-25, 25-19, 25-23) pour assurer sa place dans le dernier carré. Ils affronteront la Russie pour une finale.