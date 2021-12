JO de Rio : deux cavaliers de Normandie en or !

L'équipe de France de saut d'obstacle décroche une seconde médaille d'or !

Deux Normands dans l'équipe

Les cavaliers de Normandie, Pénélope Leprévost née à Rouen (Seine-Maritime) et son compagnon Kévin Staut, installé dans le pays d'Auge, au Haras de la Forge près de Deauville (Calvados) et leurs coéquipiers, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier, sont sacrés champions olympique du saut d'obstacles, ce qui n'était pas arrivé depuis 1976.

MERCI à vous tous pour votre soutien inconditionnel, cette médaille d'or par équipe on vous la doit aussi ! https://t.co/8Biqqfc5y5 — Kevin Staut (@kevinstaut) 18 août 2016

Quand notre équipe de France se pare d'or pour Rio 2016... Quel moment incroyable !!!

Photo… https://t.co/X4osW8FULJ — Pénélope Leprevost (@P_Leprevost) 17 août 2016

Un deuxième sacre pour la région

C'est un second sacre olympique après l'or du concours complet par équipes avec le cavalier de l'Orne Astier Nicolas sur un cheval de la Manche le 9 août 2016.

Le président de la Normandie félicite les cavaliers

Hervé Morin, président de la Région Normandie, a tenu à féliciter les Normands Pénélope Leprévost et Kévin Staut, ainsi que leurs coéquipiers Roger-Yves Bost et Philippe Rozier, qui ont été sacrés, ce jour, champions olympiques en saut d’obstacles par équipes à Rio.

"La Normandie peut être fière ! Après Nicolas Astier la semaine dernière, ce sont aujourd’hui les deux cavaliers du Pays d’Auge, Pénélope Leprévost et Kévin Staut, qui se sont illustrés aujourd’hui aux Jeux Olympiques de Rio en décrochant la médaille d’or en saut d’obstacles par équipes. Je félicite chaleureusement ces cavaliers qui ont effectué un parcours remarquable et renouvelle mes encouragements à l’ensemble des athlètes qui représentent la Normandie à Rio", a déclaré Hervé Morin.