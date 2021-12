Eoliennes en mer : un recours déposé contre un parc en Seine-Maritime

Les opposants aux éoliennes au large de Fécamp et d'Etretat (Seine-Maritime) ne désarment pas. Lundi 8 août 2016, sept associations de défense de l'environnement - association locale de Protection du site des Petites Dalles, la Fédération Environnement Durable, Belle Normandie Environnement, le réseau Vent de Colère, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Robin des Bois et Cap Littoral - ont déposé un recours contre le parc de 83 éoliennes offshores prévu au large de la Seine-Maritime.

La crainte de "la destruction du site emblématique d'Etretat"

Ce recours s'inscrit dans une certaine continuité : fin juillet, ce sont les opposants au parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui a fait l'objet d'un recours déposé par les opposants au projet. En Seine-Maritime, les opposants avaient jusqu'au 22 août pour saisir la justice sur un projet dont le feu vert avait été donné par la préfecture début juillet. Pour justifier leur acte, les associations disent vouloir "empêcher la destruction du site emblématique d'Etretat [...], l'un des sites les plus visités en France". Les 83 éoliennes prévues "industrialiseraient" selon ses détracteurs, "le paysage de l'espace maritime cauchois" et "viendrait s'ajouter aux centaines d'éoliennes terrestres déjà installées dans la région, particulièrement meurtrie par ces machines".

A 13 kilomètres au large

Le projet porté par EDF prévoit l'installation de 83 éoliennes à 13 km des côtes pour une capacité de production de 498 MW. Un autre parc est prévu au large de Courseulles-sur-Mer (Calvados).

Avec AFP.

