Romain Basque de Quevilly Rouen Métropole : "Jouer entre les lignes, là où je me sens le mieux"

En voilà un qui continue sur la lancée de sa fin de saison 2015-2016. Le milieu de terrain de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) Romain Basque se montre de plus en plus décisif. Après une bonne préparation, le joueur de 21 ans a inscrit le premier but de sa carrière en National vendredi 12 août 2016 à Châteauroux (le résumé vidéo du match à voir ici). Le but du break dans un match parfaitement maîtrisé par les siens (3-0).

"Bon pour la confiance"

Une réalisation qui devrait libérer le jeune milieu : "C'est bien de marquer rapidement. La saison dernière, j'avais tardé à inscrire mon premier but. Là, c'est bon pour la confiance", souligne-t-il. Une jauge de confiance qui devrait être au maximum tant la victoire à Châteauroux, prétendant à la montée en Ligue 2, relève de l'exploit. Mais Romain Basque ne s'enflamme pas et garde les yeux rivés sur Epinal, que QRM accueille vendredi 19 août 2016 à Diochon (Seine-Maritime) : "Si l'on venait à perdre, cela ferait désordre", rappelle-t-il. Ce serait en effet la seconde défaite à domicile de ce QRM version 2016-2017.

"Etre encore plus décisif"

S'il semble avoir franchi un cap ces derniers mois, Romain Basque, qui est désormais salarié du club et n'exerce plus un métier à côté du quotidien sportif, reste plus prudent : "J'ai la confiance du coach et des joueurs, cela me suffit. J'essaye de rendre le plus possible à l'entraîneur et au club." Un entraîneur qui l'a placé à une position plus offensive, ce qui réjouit l'intéressé :

"J'ai plus de liberté. Jouer entre les lignes, c'est là où je me sens le mieux."

Un replacement salvateur mais qui n'est pas définitif, Romain Basque le sait :"A chaque entraînement, je dois prouver. Je n'ai pas le confort d'une place de titulaire indispensable. Aujourd'hui, il y a des blessés (Nicolas Barthélémy, absent a priori un mois, Jean-Paul Mendy). On verra quand l'effectif sera au complet."

Romain Basque sait ce qu'il lui reste à faire pour se rendre indispensable aux yeux de Manu Da Costa : "J'aimerais gagner en sénérité au milieu de terrain, je m'inspire d'Anthony Rogie et Stan Oliveira. Et pourquoi pas être encore plus décisif." Après Châteauroux, Epinal est prévenu.

Pratique. QRM-Epinal, vendredi 19 août 2016 à 20h au stade Robert Diochon, avenue des Canadiens à Peit-Quevilly (Seine-Maritime).

