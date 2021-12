Attentats : les cloches des églises de Normandie sonnent pour la France le 15 août 2016

Le lundi 15 août à midi, comme partout en France, les cloches des églises de Normandie ont sonné à la volée pour la France.

Le 15 août tient une place particulière dans le cœur des Français. En 1638, Louis XIII consacrait la France à la Vierge Marie plaçant notre pays sous sa protection. Il demandait qu’il en soit fait mémoire partout en France à la fête du 15 août.

Une invitation de Mgr Pontier

C'est l'évêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pontier, qui avait demandé aux catholiques de prier pour la France après les épreuves que le pays a traversé en cet été 2016, en cette fête de l'Assomption de la vierge Marie.

Prier pour la France a souvent tenu une place particulière le 15 août pour les Catholiques. En cette fête d’espérance nous invitons à ce que la prière universelle des messes de ce jour mentionne cette intention et qu’à midi sonnent à la volée les cloches de nos églises. Que Dieu bénisse notre pays dans les épreuves qu’il traverse. + Georges PONTIER

Archevêque de Marseille

Président de la Conférence des évêques de France

Allumer une bougie et se receuillir

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et Président de la Conférence des évêques de France et Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, appellent les catholiques à se rendre dans une église le 15 août pour allumer une bougie et se recueillir.

Cet appel fait suite à celui de Mgr Lebrun dans son homélie lors de la célébration des funérailles du Père Jacques Hamel :

« En hommage au Père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans les jours qui viennent,

pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint, pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur, pour en demander la grâce à Dieu ;nous vous invitons à déposer une bougie dans cette église, signe de résurrection, à vous y recueillir, à ouvrir votre cœur dans ce qu’il a de plus profond ; si vous le pouvez à prier, à supplier.

Le 15 août serait un jour propice. La Vierge Marie vous y accueillera avec tendresse. Souvenons-nous de notre maman. »