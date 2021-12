Accident dans l'Orne : 6 blessés dont deux enfants à Saint-Join-de-Blavou

Deux voitures sont entrées en collision à un carrefour entre les RD 7 et 931, lieu dit "la Gravelle" à Saint-Join-de-Blavou (Orne) sur l'axe Le Mêle-sur-Sarthe / Mortagne-au-Perche, ce dimanche 14 août 2016 à 09h20.

6 blessés dont deux enfants

Dans un premier véhicule, un homme âgé de 62 ans, une femme âgée de 72 ans, dans le second véhicule, un homme âgé de 60 ans, une femme âgée de 50 ans et deux jeunes filles de 8 et 13 ans ont été blessées légèrement.

Lire aussi | Orne : un accident entre un engin agricole et une voiture fait deux blessés dont un grave

Les victimes ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Mamers et de Mortagne-au-Perche.

D'importants moyens de secours

15 sapeurs-pompiers, 4 ambulances et un camion de secours routiers ont été mobilisés.

Les circonstances de l'accident restent à établir.