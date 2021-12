Caen : un homme de 25 ans attaque les policiers avec une barre de fer

Le dimanche 22 mai 2016 à 21h50, à l'entrée de la salle de spectacle Le Cargö sur la presqu'ile de Caen (Calvados), la police intervient pour une rixe entre deux individus.

L'un d'eux, un somalien âgé de 25 ans leur résiste violemment. Manifestement ivre, il tente de donner des coups de barre de fer, blessant finalement un agent à la main.

Se débattant à l’extrême, l’intervention finit par être musclée.

« C'est moi la victime ! »

L'homme ne cessera de proclamer haut et fort que la police ment et que c’est lui la victime. Il a été jugé en son absence le jeudi 11 août par le tribunal de grande instance de Caen pour rébellion et violence aggravée avec usage d'une arme.

La police encore une fois sauvagement prise à partie

Le procureur Jean-Pierre Triaulaire requiert six mois de prison avec sursis en soupirant : « Et voilà la police encore une fois prise à partie... ». Ce sera le verdict du parquet en y ajoutant 400 euros pour les deux policiers agressés et 600 euros pour celui qui a été blessé.