Manche : 8 nouvelles ambulances dernier cri pour les pompiers

Depuis le début de l'année 2015, un groupe de travail composé de pompiers volontaires et de pompiers professionnels oeuvre avec le constructeur à la conception des nouveaux VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistances aux Victimes). Huit ambulances dernier cri ont été livrées ce jeudi 11 août 2016.

37000 interventions dans la Manche

Le colonel Franck Davignon est le directeur départemental du SDIS de la Manche. Il précise la nature des nouvelles ambulances "ces véhicules sont très spécifiques puisqu'on demandait un cahier des charges particulier pour pouvoir avoir un outil fonctionnel".

Colonel Franck DAVIGNON Impossible de lire le son.

Plus grand confort pour le patient

Lionel Adrien est infirmier chef au groupement du nord basé à Cherbourg. Il est l'un des pompiers professionnels qui ont participé au groupe de travail. Il évoque la mission de ces nouveaux véhicules "l'objectif est d'être le plus performant possible avec également le matériel embarqué le plus performant, de répondre à cette forte sollicitation sur secours à personnes qui maintenant atteint 80% du total des interventions sur le département de la Manche".

Lionel Adrien - Infirmier chef Impossible de lire le son.

Des ambulances à 90.000 euros

Jacky Bouvet est conseiller départemental, prédisent du conseil d’administration du SDIS de la Manche. "le budget parait toujours conséquent et important, mais ce qu'il est important de signaler c'est que le fait d'avoir travaillé avec un groupe de personnes pour en définir le cahier des charges nous amène à avoir des véhicules qui correspondent pleinement aux besoins".

Jacky BOUVET Impossible de lire le son.

Huit nouvelles ambulances ont déjà été affectés à Valognes, aux Pieux, à Carentan, Coutances, Agon-Coutainville, Avranches et Granville. Les huit véhicules livrés ce jeudi 11 août 2016 sont affectés à La Haye-du-Puit, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Lô, Villedieu-les-Poëles, Saint-James, Cherbourg, Pontorson et Saint-Sauveur.