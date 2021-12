Yannn Guyot (Armée de Terre) a remporté ce mardi 9 août 2016 le Grand Prix des Stars à Montpinchon (Elite Nationale).

Il a couru les 150,7 kilomètres du circuit en 3h37'07'' et a devancé le vainqueur sortant Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin) et Antoine Leplingard (Vendée U). Yann Guyot inscrit avec brio sa 4ème victoire au sommet du "mur" de Montpinchon.

Une course très animée

Dès le premier tour, la course s'anime avec l'attaque d'une vingtaine de coureurs. L'animation ne cessera plus, devant un énorme public et sous le soleil, j'usqu'au magnifique final dans lequel s'impose le breton Yann Guyot.

N.B : Tendance Ouest remercie les organisateurs, en particulier la famille Cailloux, l'ensemble des bénévoles et Claude Carlin.

Classement :



1 GUYOT Yann Armée T 3h37'07''

2 SCHMIDT Fabien Côtes Armor

3 LEPLINGARD Antoine Vendée

4 BRENTERCH Erwan Rouen

5 TOURNIEROUX Victor Chambéry

6 FARANTAKIS Stylianos Sojasun

7 DELAPLACE Cedric BIC

8 MEYER Robin Aix

9 BACON Romain Nogent

10 OURSELIN Paul Vendée