Ils sont les auteurs du meurtre du prêtre Jacques Hamel, mardi 26 juillet 2016, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) : Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean. Abattus lors de l'attaque, revendiquée par l’état islamique, les dépouilles des deux jeunes hommes n'ont pas encore été inhumés. Et pour cause : très rapidement après le drame, la communauté musulmane de cette petite commune près de Rouen avait fait savoir qu'elle s'opposait à ce que le Normand Adel Kermiche soit inhumé sur son sol.

Vendredi 5 août 2016, dans un entretien publié dans la presse locale, la mère du second assaillant de Saint-Etienne-du-Rouvray, Abdel Malik Petitjean, a fait savoir qu'elle souhaitait que son fils soit inhumé à Montluçon (Allier), « commune dans laquelle ils avaient vécu de 2008 à 2012 », selon l'AFP. Et dans laquelle « elle compte retourner s'installer ».

Pour le maire, c'est non

Lundi 8 août 2016, le maire de Montluçon, Daniel Dugléry, a fait savoir qu'il s'opposerait à cette demande, si celle-ci était formulée officiellement dans les jours à venir. L'élu se défend d'alimenter la controverse et s'appuie « sur l'application de la loi républicaine ». Ecoutez Daniel Dugléry :

La mère d'Abdel Malik Petitjean réside actuellement à Aix-les-Bains (Savoie).

