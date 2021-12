Manche : les cyclistes ont rendez-vous à Montpinchon pour la Saint-Laurent

Chaque année, le petit village de Montpinchon qui compte 559 habitants, au coeur de la Manche, accueille près de 600 coureurs pendant 4 jours et plus de 10000 spectateurs dans une ambiance familiale unique. Un rendez-vous sportif qui perdure grâce à la passion et la volonté d'une poignée de bénévoles passionnés.

Le "mur" de Montpinchon

Depuis le samedi 6 août 2016, plusieurs centaines de coureurs font honneur au circuit Thierry Marie et à son parcours "toboggan". Ils donnent le meilleur pour affronter le célèbre "mur" de Montpinchon pour un peu plus d'1.5 km d'ascension à près 9%.

Un "mur" que les coureurs du Tour de France ont emprunté au mois de juillet dans le sens ... de la descente !

Quatre jours de vélo

Le samedi 6 août, Montpinchon accueillait la Coupe de France Espoirs.

Le dimanche 7 août, l'épreuve fédérale juniors de 17 et 18 ans a fait le spectacle.

Au programme du lundi 8 août, 4 épreuves pour les départementaux de 51 kms 600 et 68 kms 800. Premier départ donné à 17h00.

Le Grand Prix de la Saint-Laurent

Le mardi 9 août, c'est l'épreuve reine avec le Grand Prix de la Saint-Laurent - Prix des Stars, l'épreuve élite nationale pour les 19 ans et plus avec 150 kms 700. Départ à 12h30. Avec 120 engagés dont trois coureurs professionnels, la course promet d'être belle.