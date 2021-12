Vacances: 2e chassé-croisé avec déjà plus de 400 km de bouchons

A 11H00, il y avait déjà 420 kilomètres de bouchons dans l'Hexagone, a indiqué à l'AFP Bison Futé.

L'an dernier, le compteur s'était affolé, avec près de 1.000 km de bouchons (970 km) au plus fort de la journée.

Comme d'habitude les principales difficultés se concentraient en Vallée du Rhône, au sud de Lyon.

4H25 pour faire Lyon-Orange

Ainsi, à 11H00, le temps de parcours entre Lyon et Orange était presque triplé avec 4H25 de trajet, contre 1H35 en temps normal, selon Vinci Autoroutes. Au total, il y avait 95 km de bouchons sur ce tronçon de l'A7.

Bison Futé conseille d'ailleurs aux automobilistes de quitter l'autoroute au nord de Lyon et de faire un détour par Grenoble, avant d'arriver sur la fameuse autoroute du soleil.

La circulation était également difficile sur l'A75 pour traverser le Massif Central (35 km de difficultés), sur l'A9 entre Nîmes et l'Espagne (38 km), sur l'A61 entre Toulouse et la Méditerranée (25 km) et dans une moindre mesure sur l'A10 entre Paris et Bordeaux (21 km).

Il fallait par exemple 3H15 pour accomplir le trajet Orange-Narbonne, contre 1H15 habituellement. Et Bison futé recommande toujours d'éviter de circuler sur les grands axes jusqu'à 20 heures.

Sous le soleil, les vacanciers se montraient philosophes à l'image d'Olivier Droogmans, un Belge en route pour Avignon. "Ce sera du 50 kilomètres par heure pendant 4 heures, malheureusement, mais on y est presque. On a déjà fait 700 kilomètres maintenant. Donc, on est pas à 200 kilomètres près", explique-t-il à l'AFPTV.

Sur les banquettes arrières, les réseaux sociaux permettaient de lutter un peu contre l'ennui,comme pour Marion (@) qui lançait sur Twitter: "Mon frère trop content d'être dans les bouchons pour jouer à Pokémon Go".

Attention tout de même à ne pas utiliser le jeu en conduisant. Il y a quelques jours dans l'Aisne, la préfecture s'inquiétait du cas d'une "dresseuse" -le nom des chasseurs de Pokémon - ayant perdu le contrôle de son véhicule sur l'autoroute alors qu'elle tentait d'attraper une de ces créatures. Certains panneaux sur l'autoroute le rappellent d'ailleurs: "celui qui conduit, c'est celui qui ne joue pas" !

Dernière journée noire de l'été

Dans le sens des retours, classé orange en national et noir sur l'arc méditerranéen, le trafic était nettement plus fluide avec seulement 100 km de bouchons sur les 420 enregistrés.

Dimanche, retour au vert sauf sur le pourtour méditerranéen classé orange dans le sens des départs comme des retours.

Samedi 30 juillet, à l'occasion du premier grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, il y a eu dans le pays jusqu'à 688 kilomètres de bouchons cumulés, soit l'équivalent d'un trajet entre Paris et Avignon.

A priori ce samedi est la dernière journée noire sur les routes. Pour le reste de l'été, Bison Futé prévoit au pire du rouge, notamment dans le sens des retours pour les trois samedis à venir.