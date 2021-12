Selon un bilan provisoire, l'incendie qui s'est déclaré dans un bar du centre-ville de Rouen samedi 6 août un peu après minuit à fait 13 morts et 6 blessés.

Parmi les 6 blessés, une personne est en urgence absolue selon la préfecture de Seine-Maritime.

Une salle du bar avait été privatisée pour une soirée d'anniversaire à laquelle une vingtaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans participaient.

Plus de 80 sapeurs-pompiers mobilisés

Les secours ont été alertés à 00 h 20 pour un incendie dans le bar Cuba Libre, avenue Jacques Cartier. Plus de 80 sapeurs-pompiers ont été déployés sur le sinistre.

Selon le commissariat de police de Rouen interrogé par l'AFP, les victimes, ont été intoxiquées après l'embrasement d'une matière du plafond constitué de polystyrène de la salle située au sous-sol du bar où se déroulait cette soirée, après l'allumage de bougies d'anniversaire. Le feu s'est ensuite propagé à la moquette et aux murs.

Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve a salué "la très grande réactivité et l'action des services de police et des sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-Maritime qui a permis de maitriser rapidement l'incendie. Les victimes ont été immédiatement prises en charge par le SAMU" précisant qu'une "enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de l'incendie".

Une cellule de soutien médico-psychologique a été ouverte au CHU Charles Nicolle de Rouen.

La député du Calvados, sécrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, s'est rendu sur place ce matin. Elle a exprimé toute sa compassion face à ce drame, devant la caméra de nos confrères de BFM.TV

Clothilde Valter Impossible de lire le son.

C'est l'incendie le plus meurtrier en France depuis 2005 dans un immeuble d'habitation à L'Haÿ-les-Roses en région parisienne qui avait fait 18 morts,

Déjà de nombreuses réactions apparaissent sur les réseaux sociaux

Bouleversé d'apprendre ce matin la mort de 13 jeunes dans un bar à #Rouen, toute mon affection aux familles et aux proches.#Normandie — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 6 août 2016

Incendie grave à Rouen : profonde tristesse face à la tragédie qui a fauché 13 jeunes vies. Compassion et soutien aux familles éprouvées. — Manuel Valls (@manuelvalls) 6 août 2016

Toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles suite au terrible incendie qui a eu lieu cette nuit à #Rouen. — Hervé Morin (@Herve_Morin) 6 août 2016