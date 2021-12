Prés de Lisieux, un jeune est condamné à 4 mois de prison ferme pour délits multiples

Le jeudi 4 août 2016, Cedric Adam, âgé de 23 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen pour conduite sans permis, sans assurance, défaut de carte grise, usage de stupéfiants, vol et tentative de vol en récidive. Dans la nuit du 16 mars 2015, un agriculteur est fort étonné de voir une voiture garée dans sa cour. Sa surprise grandit quand deux hommes munis de lampes torche se dirigent vers son hangar.

Ils abandonnent leur véhicule

A l'arrivée de la police, les intrus ont pris la fuite, abandonnant leur véhicule. Dans le coffre de celui-ci est retrouvé une balance de poche électronique (ustensile nécessaire aux toxicomanes), des câbles électriques et deux autoradios. L’enquête remonte jusqu’à l'identification du prévenu, qui se refusera a donner le nom de son comparse. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions de vols aggravés, vols avec destruction et d'usage de stupéfiants.

« On pensait qu'il n'y avait personne »

Le jeune explique : « On pensait qu'il n'y avait personne. On n'a même pas eu le temps de voler. Les câbles , on les a trouvés aux encombrants. » Néanmoins, les deux autoradios appartiennent au fermier. Les câbles de son tracteur ont également été sectionnés.

Mauvaise pente

« Vous avez le comportement de quelqu'un qui se fiche de la loi ! Vous êtes sur une mauvaise pente ! » a conclu la présidente en lui annonçant le verdict : 4 mois de prison ferme et confiscation du véhicule.