A Caen, au moment de quitter la fête de la musique, le mercredi 22 juin 2016, un jeune de 19 ans repère deux personnes qui se disputent. Avisant que l'un des belligérants est un copain, il fonce à sa rescousse, sortant de sa poche un couteau Opinel.

Plaie profonde au niveau du flan

Il frappe alors, sans sommation le jeune qui est atteint d'une plaie profonde au flan.

Le prévenu a comparu le jeudi 4 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence aggravée.

L’enquête révèle une soirée exagérément alcoolisée : 1,44g d'alcool par litre de sang pour l'agresseur et 2,06g pour la victime. Ce qui fait dire à la défense que l'alcool est bien le fond du problème. Le procureur, Jean-pierre Triaulaire s'emporte : « C’est une agression gratuite qui aurait pu être gravissime si un organe avait été touché ! Il faut qu'il en prenne conscience ! L'alcool est responsable, oui, mais encore faut-il en ingérer ! »

Pourquoi porter un couteau ?

« Et pourquoi porter un couteau ? On n'est pas en randonnée dans la montagne, que je sache ! » Six mois de prison avec sursis sont requis.

Au final, le verdict est de trois mois avec sursis assortis de 140h de travaux d’intérêt général. S'y ajoute l'obligation d'indemniser les soins de la victime qui ne s'est pas portée partie civile.