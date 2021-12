Paris (AFP). Sport et dopage à travers les âges: la performance à tout prix

Pour booster leur testostérone, les Grecs anciens mangeaient des testicules de mouton, tandis que le médecin gladiateur Claudius Galen prescrivait du sabot bouilli d'ânes abyssins, aromatisé avec des pétales de rose.

"Outre l'utilisation de la strychnine (...) les athlètes de l'antiquité ont aussi utilisé le haschich, la cola, des stimulants à base de cactus et des champignons, avec un succès variable" écrivait en 2006 Yush Lee, un juriste californien auteur de recherches sur la loi et le dopage.

Dès la fin du 19e siècle, l'arsenal de dopage des sportifs inclut la cocaïne et l'héroïne, les deux substances pouvant être associées -on parle aujourd'hui de "speedball"-, comme l'atteste le décès d'un cycliste lors d'une course en 1886 après avoir pris ce mélange.

En 1904, Thomas Hicks a couru le marathon olympique après avoir absorbé un cocktail de cognac et de strychnine, ce dernier composant étant utilisé autrefois pour tuer les rongeurs. Il a gagné la course, mais a failli en mourir.

- Extraits de glandes de singe -

Dans les années 1930, un club de football britannique vantait pour sa part les injections d'extraits de glandes de singe.

"Le dopage a vraisemblablement toujours existé, ce n'est pas quelque chose de nouveau", souligne Carsten Lundby, un expert en dopage sportif à l'Institut de physiologie de l'Université de Zurich.

Pour de nombreux athlètes professionnels, dit-il à l'AFP, "le désir de gagner" l'emporte sur les risques pour la santé ou la honte de figurer dans le peloton des tricheurs déshonorés, à l'instar du cycliste Lance Armstrong ou du sprinter Ben Johnson.

Interrogés lors d'un sondage réalisé dans les années 1980 et 1990, la moitié des athlètes d'élite se déclaraient prêts à prendre une drogue indétectable pour gagner, même si elle devait les tuer dans les cinq ans.

La même attitude existe, selon M. Lundby, face à la drogue favorite des cyclistes, l'érythropoïétine (EPO), qui stimule la production de globules rouges transportant l'oxygène.

Utilisé à des fins de dopage, l'EPO et d'autres produits similaires -dont beaucoup ne sont pas encore enregistrés pour un usage médical- peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins.

Le problème ne semble pas prêt de disparaître, comme vient de le montrer le scandale du dopage d'Etat en Russie avant les jeux Olympiques de Rio 2016.

Selon le sociologue du sport Fabien Ohl, de l'Université de Lausanne, "il est illusoire de penser qu'on va pouvoir se débarrasser du dopage", même si pour l'instant les experts relèvent que la course aux nouveaux produits dopants semble au point mort.

La plupart des produits utilisés aujourd'hui -EPO, transfusions sanguines, hormones de croissance et stéroïdes- existent en effet depuis des décennies.

Quant au "dopage génétique", qui pourrait constituer la prochaine menace, il ne s'est pas encore matérialisé, selon les observateurs.

- Passeport biologique -

Utilisées depuis des dizaines d'années pour augmenter les niveaux d'oxygène et les performances physiques, les transfusions sanguines restent très difficilement détectables, rappelle M. Lundby.

Pour beaucoup, le meilleur espoir d'assurer une égalité des chances sur le terrain de jeu ne repose pas sur de nouvelles techniques scientifiques, mais sur le passeport biologique de l'athlète introduit il y a quelques années pour répertorier les niveaux de substances chimiques dans le sang et dans les urines et détecter les écarts tout au long d'une carrière.

Ce système, qui permet de conserver les données pendant toute une carrière de sportif, a rendu le dopage sanguin beaucoup plus difficile, mais pas complètement impossible.

En réaction au passeport, les tricheurs se sont adaptés.

Sans parler du dopage mécanique ou technologique, comme les moteurs cachés dans les vélos, ils sont notamment passés au "microdosage", en prenant de plus petites quantités d'une substance, mais plus régulièrement.

"Bien sûr, on pourrait dire que l'antidopage a perdu cette manche", relève Fabien Ohl. Mais pour lui, "c'est tout de même mieux que les athlètes prennent des micro-doses au lieu de fortes doses, plus risquées pour eux."