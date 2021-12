Calvados. Alcoolique, elle frappe et menace de mort son enfant durant six ans

De l'âge de 9 ans à celui de 15 ans, en l'absence d'un père, un petit garçon a été maltraité par sa mère, à Carville, au nord de Vire (Calvados). Celle-ci, âgée de 39 ans, a comparu le jeudi 4 août devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences et menaces de mort réitérées par ascendant sur une personne mineure. Les faits pris en compte lors de l'audience recouvrent la période de mai 2012 à mai 2015. Suite à quoi, la jeune victime a été prise en charge par les services sociaux.

Difficultés à vivre

A la barre la prévenue reconnaît son alcoolisme et ses difficultés à vivre. Elle ne nie pas non plus qu'elle reportait son mal-être sur son enfant, avec une extrême violence.

« Ce dossier est peu banal, constate le procureur, cela est plutôt rare qu'une femme s'en prenne à ce point à son enfant. Les faits sont graves et son imprégnation alcoolique durant des années, massive. Néanmoins, en ce qui concerne mon réquisitoire, je ferai preuve d'une certaine clémence. Ceci au regard des soins sérieux que la prévenue a entrepris depuis un an, tout en conservant un emploi qui la soumet quotidiennement aux tentations (NDLR : elle tient un bar tabac), au regard de sa repentance, du fait que, suivie par le juge aux affaires familiales, ses relations avec son enfant se sont considérablement améliorées. Un sursis simple serait donc justifié. »

La mère de famille est donc condamnée à 12 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve, à une obligation de soins à justifier de part des certificats médicaux au juge d'application des peines. Faute de quoi, et également si de nouveaux faits de violence devaient se produire, elle écopera de 12 mois de prison ferme.