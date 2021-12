Calvados. A Bretteville-sur-Odon, ivre, il perd le contrôle de sa voiturette

Lundi 9 mai 2016, un homme âgé de 70 ans, au volant de sa voiturette, donne un mauvais coup de volant alors qu'il circule dans un rond-point de Bretteville-sur-Odon, à l'ouest de Caen (Calvados). A 52km/h, il termine sa course dans un arbre. A l'arrivée des gendarmes, le conducteur est indemne mais il titube et son élocution est pâteuse. Et pour cause, il a 1,90g d'alcool par litre de sang.

Quatorze mentions dans son casier judiciaire

Maurice Lacroix a comparu le mercredi 3 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite en état d’ébriété. Son casier judiciaire comporte quatorze mentions, dues pour la plupart à l'alcool : conduite alcoolisée, sans permis, rébellions, délit de fuite après un accident (en récidive). Il a d'ailleurs déjà effectué une période de détention.

« Il y a un bon Dieu pour les poivrots ! »

Le président du tribunal, Christophe Subts explose : « Avec votre conduite dangereuse, durant vingt ans, vous avez mis la vie d'autrui en danger ! Rien n'y fait, monsieur, vous en êtes à la quinzième procédure ! C'est à croire qu'il y a un bon Dieu pour les poivrots ! »

Le prévenu est condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme et à 200 euros d'amende. Il lui est interdit de conduire durant un an et de fréquenter les débits de boisson.