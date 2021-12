Agriculture : la filière céréales à son tour touchée par la crise en Normandie

Personne n'a oublié leurs actions d'ampleur l'été dernier. Un an après, les agriculteurs ne cachent pas leur incompréhension. Rien, ou presque, n'a depuis changé. Mercredi 3 août 2016, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et Jeunes agriculteurs (JA) débutent à ce titre une campagne d'affichage pour sensibiliser le grand public à la situation.

Xavier et Romain Leroy ont repris une exploitation il y a deux ans, à Campagnolles, dans le bocage virois (Calvados). Les deux frères n'imaginaient pas rencontrer de telles difficultés. "À notre installation, le prix de base du lait pour 1 000 litres était de 365 €. Aujourd'hui, c'est 266€", constate-t-il, amer. "C'est l'asphyxie. On ne peut plus supporter cette conjoncture", ajoute Patrice Lepainteur, président de la FDSEA dans le Calvados.

Du côté de la viande, ce n'est guère mieux. "Ça n'a de cesse de baisser. On nous mène en bateau", déplore Cédric, agriculteur installé à Beaulieu, à quelques kilomètres de là. "La situation est aussi catastrophique que l'année dernière", affirme Nicolas Declomesnil, président des JA14.

La crise touche aussi cette année une filière jusqu'alors épargnée : celles des céréales. Un hiver assez doux, suivi d'un printemps très humide... La moisson n'est pas terminée mais, d’ores et déjà, une chose est sûre : le rendement sera mauvais. Et les prix s'effondrent… Du jamais vu pour Xavier Hay, secrétaire général du syndicat FDSEA dans le Calvados et producteur de céréales dans la plaine de Caen :

"À 140€ la tonne de blé, ce n'est pas possible de vivre correctement. On ne couvre que les charges", complète-t-il. Impossible, donc, de dégager le moindre revenu.