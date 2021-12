Paris (AFP). Souvenirs des attentats de Paris: la place de la République nettoyée

Les accès au monument ont été barrés par des grillages pour cette opération qui durera jusqu'au 11 août, a indiqué à l'AFP Bruno Julliard, Premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Des archivistes de la Ville, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises au cours des derniers mois, devaient d'abord sélectionner les derniers objets ou documents ainsi que photographier textes, dessins, graffiti, etc, relatifs aux attentats, avant une numérisation pour que ces témoignages soient préservés.

Les documents et objets seront gardés par les archives de la Ville et une partie sera, à plus longue échéance, exposée au musée Carnavalet, musée de l'histoire de Paris.

Les graffiti, textes, affiches collées, etc, vont être nettoyés du piédestal de pierre du monument par "hydrogommage", avec de l'eau. La statue elle-même, en bronze et qui n'a pas été salie, sera également nettoyée à l'eau.

"Il s'agit de tout enlever pour rendre à cette statue et à son socle imposant un caractère normal", a indiqué M. Julliard, "c'est un très beau socle aujourd'hui très peu visible et assez abîmé".

La place de la République a également été pendant plusieurs semaines le centre des assemblées générales et rassemblements de Nuit Debout.

La Ville de Paris avait lancé dès la fin 2015 une campagne de photographie et de numérisation des témoignages d'hommage qui s'étaient concentrés peu à peu sur la place de la République. Les objets et photos alimenteront un fonds "nécessaire au travail de mémoire et au travail de recherche scientifique", avait indiqué la Ville.

La mairie faisait néanmoins enlever régulièrement bouquets de fleurs défraîchis ou objets abîmés par les intempéries, et nettoyer les tags insultants.

Paris travaille actuellement sur la sauvegarde de ces objets avec Nice, également victime d'un attentat le 14 juillet et qui a vu s'accumuler elle aussi les témoignages d'hommages sur la promenade des Anglais.