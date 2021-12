Tout juste une semaine après l'assassinat d'un prêtre par deux jihadistes dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), les obsèques solennelles du Père Jacques Hamel seront célébrées à la cathédrale de Rouen ce mardi 2 août 2016 à 14h00.

Sécurité maximum

Dans des conditions de sécurité très strictes, la cérémonie doit avoir lieu en présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes Bernard Cazeneuve et des autorités locales et régionales.

La messe sera célébrée par l'archevêque de Rouen Mgr Dominique Lebrun, entouré de Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, et de Mgr Jean-Charles Décubes, ancien archevêque de Rouen qui a pris sa retraite.

Plus de 2000 personnes

Plus de 2.000 personnes, à l'intérieur de la cathédrale, et des centaines à l'extérieur sont attendues aux obsèques. Un écran géant sera installé sur le parvis de la cathédrale pour ceux qui n'auront pas pu y entrer.

La venue du président François Hollande ne semblait pas attendue dans la cité normande. Le chef de l'Etat a reçu lundi soir le maire communiste de Saint-Etienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc à l'Elysée.

Inhumation dans l'intimité

A l'issue de la cérémonie, le père Jacques Hamel sera inhumé "dans la plus stricte intimité familiale", a indiqué le diocèse de Rouen qui ne précise pas le lieu de l'inhumation mais qui ne sera pas Saint-Etienne-du-Rouvray.

Emoi international

Le père Hamel, prêtre discret durant son long sacerdoce d'une soixantaine d'années, a été égorgé dans sa 86e année alors qu'il célébrait une messe matinale pour cinq fidèles, trois religieuses et un couple d'octogénaires dont l'homme a été grièvement blessé à la gorge et au thorax.

La mort du prêtre, donnée avec sang froid à l'arme blanche par deux jeunes jihadistes de 19 ans se réclamant de l'organisation Etat islamique (EI), Adel Kermiche, habitant Saint-Etienne-du-Rouvray, et Abdel Malik Petitjean, originaire d'Aix-les-Bains (Savoie), a causé un émoi international.

Suivez les obsèques du père Jacques Hamel en direct sur Tendance Ouest