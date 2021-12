Crise des éleveurs en Normandie : des jeunes agriculteurs de la Manche interceptent un camion de crème

Depuis un an, les Jeune Agriculteurs de la Manche manifestent pour dénoncer le prix trop bas du lait. Dimanche 31 août 2016, vers 22h45, une délégation des JA50 a intercepté un camion citerne qui transportant de la crème venue de Hollande, à proximité de l'usine Lactalis d'Isigny-le-Buat (Manche).

Un an après les premières manifestations des éleveurs en colères, les méthodes et le type d'actions ont changé, mais le discours et les revendications restent les mêmes.

Tendance Ouest a joint par téléphone le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche, Antoine Maquerel, au lendemain de l'interception du camion citerne venue de Hollande et immatriculé en Espagne.

L'objectif pour les Jeunes Agriculteurs de la Manche est de sensibliser les décideurs et le grand public.

Le prix du lait est toujours au centre des préocupations des éleveurs de Normandie.

Les Jeunes Agriculteurs de la Manche restent "en alerte", prêts à poursuivre leurs actions, décidés à ne pas voir disparaitre le lait de Normandie.

