Près de Rouen, il se fait cambrioler alors qu'il dormait

Il est 1 h 40 dans la nuit du vendredi au samedi 30 juillet 2016, lorsqu'un habitant de la rue de Normandie à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime) soupçonne un cambriolage dans une maison voisine.

Voiture, smartphone, ordinateur portable et tablettes volés

Le voisin rentre immédiatement dans la maison de son voisin afin de le réveiller. Il lui indique que sa voiture se trouve en plein milieu de la route et sa porte d'entrée est grande ouverte. Le propriétaire découvre alors qu'on lui a volé son autre voiture, qui était garée juste derrière la première, ainsi que son Iphone 5s, son ordinateur portable, sa tablette et des papiers.

Les voleurs retrouvés grâce au GPS du smartphone

En arrivant sur place, la police demande les codes du téléphone portable du propriétaire afin de le géolocaliser. Le téléphone est immédiatement repéré rue Martial Spinneweber à Petit Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime). Les policiers s'y rendent et voient la voiture du propriétaire, stationnée avec deux hommes à bord.

A la vue des policiers, les deux hommes sortent de la voiture et prennent la fuite. Ils se séparent et l'un d'eux se dirige rue de l'esplanade. Bloqué dans sa course par un muret et un grillage, l'homme qui se trouvait au volant est rattrappé par les policiers. Il est immédiatement interpellé puis placé en garde à vue.

De nombreux objets retrouvés dans la voiture

Les policiers fouillent la voiture et y retrouvent de multiples objets, dont le téléphone et l'ordinateur portable qui venaient d'être dérobés. Mais ils y trouvent également un coffret avec plusieurs montres, laissant penser qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Le deuxième individu quant à lui, est toujours recherché.

