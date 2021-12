Vitesse : 130 gendarmes mobilisés sur les routes du Calvados

Bison futé a prévu une circulation exceptionnellement importante ce samedi 30 juillet 2016, avec une journée classée « noire » dans le sens des départs et « rouge » dans celui des retours de vacances.

Du noir, du rouge et beaucoup d'hommes en bleu sur les routes, pour ce traditionnel week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Par exemple dans le département du Calvados.

130 gendarmes sur 60 points de contrôle.

Sur les routes du département du Calvados, pas moins de cent trente gendarmes sont présents sur une soixantaine de points de contrôle.

Ces opérations seront menées tout ce week-end. Les gendarmes traquent les gros excès de vitesse et les comportements à risques des automobilistes.

Chasser le Pokemon ou conduire...

La Gendarmerie du Calvados explique sur sa page Facebook que "ce jeu semble être extrêmement addictif et entraîne des dérives de comportements . Les premiers incidents et accidents commencent à être signalés, avant de préciser n'utilisez sous aucun prétexte l'application lors de la conduite d'un véhicule quel qu'il soit, motorisé ou non. À pieds également, ne vous mettez pas en danger pour capturer votre cible."

Et de conclure avec humour :