Madrid (AFP). Espagne: le roi charge Mariano Rajoy de tenter de former un nouveau gouvernement (Rajoy)

Le roi Felipe VI d'Espagne a chargé le chef du gouvernement sortant, le conservateur Mariano Rajoy, de tenter de former un nouveau cabinet et de mettre ainsi fin à plus de sept mois de blocage politique, a annoncé jeudi M. Rajoy.