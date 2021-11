Passez une fin de semaine festive à Caen

La musique classique et le théâtre de rue vous attendent à Caen ce vendredi 29 juillet 2016. Des rendez-vous culturels qui animent la ville tout l'été.

Musique dans l'église

À 20h30, le concert de City of Sheffield Youth Orchestra propose de la musique classique au coeur de l'église St-Jean de Caen. Au programme de ce concert sous la direction de Christopher Gayford, Berlioz avec Béatrice et Bénédict, Prokofiev, avec Roméo et Juliette, suite n°2, et Elgar, avec Falstaff.

Éclat(s) de rue continue

La compagnie "Une peau rouge" fait du théâtre de rue et débarque à Caen ce vendredi, avec le spectacle Tleta. Cette pièce, dont le titre signifie le chiffre 3 en arabe, se veut une tentative de faire une oeuvre théâtrale à partir de l'histoire d'une famille maghrébine de France au XXe siècle. Le parcours de ce spectacle déambulatoire est à l'image d'une quête initiatique, en écho aux trois âges de la migration.

Pratique. Concert de City of Sheffield Youth Orchestra, à 20h30 dans l'église St-Jean. Accès gratuit.

Tleta (dans le cadre du festival Éclat(s) de rue), rue de Strasbourg, à 20h. Gratuit, à partir de 7 ans. Tél. 02 31 30 45 55.