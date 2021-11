Attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray : la liste des rassemblements et messes d'hommage dans le diocèse de Rouen

Les hommages se succèdent depuis ce mercredi 27 juillet 2016 au matin à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Des fleurs et des bougies sont déposées au pied de la mairie de la commune et devant le domicile du père Hamel assassiné dans l'attentat perpétré ce mardi 26. Les moments de communion fleurissent un peu partout dans la commune. Les habitants se croisent, échangent des regards et certains prennent le temps de discuter. Toute la journée, ces moments ont eu une résonnance particulière pour les habitants.

Pour continuer à se recueillir plusieurs messes et rassemblements seront célébrés ces prochains jours dans le Diocèse de Rouen pour honorer la mémoire du père Hamel. Voici les dates :

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juillet, une messe a lieu tous les soirs, dès 18 h, à la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Vendredi 29 juillet, à 19h30, à l'Hotel de Ville de Rouen. Marche jusqu'à la cathédrale pour "s'unir contre la barbarie".

Jeudi 28 juillet à 18h : rassemblement au parc Gagarine, de Saint-Etienne-du-Rouvray, organisé avec la Préfecture et l’Archevêché. Une minute de silence et la Marseillaise clôtureront cette cérémonie.

Samedi 30 juillet à 20h30 : veillée de prière à Saint-Etienne-du-Rouvray (lieu à déterminer).

Dimanche 31 juillet à 10h : messe à la cathédrale Notre-Dame de Rouen présidée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

Dimanche 31 juillet à 16h : prière à Notre-Dame de Bonsecours.

Le maire de #StEtienneduRouvray convie les Stéphanais à se réunir demain 18h au parc Gargarine pic.twitter.com/m36So4LfCY — Tendance Ouest (@tendanceouest) 27 juillet 2016