Attentat : l'heure est au recueillement à Saint-Etienne-du-Rouvray

Depuis ce mercredi matin 27 juillet 2016, les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), encore éffarés et choqués des atrocités perpétrées la veille avec la mort du prêtre Jacques Hamel, ont tenu à apporter leur soutien. Beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, en couple ou venus seuls, ont déposé des fleurs et des bougies au pied de la mairie de la commune.

Moment de paix et de recueillement, il s'agit également d'un lieu de discussion où chacun exprime son incompréhension. Comme nous confie un couple d'habitants :

C'est important d'être ici. On connaissait le curé car il officiait pour les enterrements, les communions et les mariages. On a vécu la journée d'hier comme un cauchemar. Apprendre les détails de son meurtre, l'imaginer avec le couteau sous la gorge, et mourir après quelques secondes voire quelques minutes, c'est horrible.