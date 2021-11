Rêvez-vous en châtelain à Fontaine-Henry

Le Château de Fontaine-Henry, demeure construite à la Renaissance, ouvre ses portes tout l'été. Dans la même famille depuis 800 ans, la transmission s'est faite de générations en générations.

Un air de château de la Loire

La visite commence dans les salons du rez-de-chaussée du château, puis dans les étages qui abritent une belle collection de meubles et de tableaux anciens. À l'extérieur, dans un beau parc arboré, vous pourrez admirer la chapelle seigneuriale des XIIIe et XVIe siècle. Levez les yeux, vous trouverez sûrement un air de château de la Loire à cet édifice, pourtant installé au coeur de la Normandie. Autre particularité, il fait partie des châteaux avec les plus hauts toits de France.

Inédit, venez découvrir le château de nuit, ce mercredi 27 juillet 2016, avec M. le Marquis.

Pratique. Château de Fontaine-Henry, place du château. Ouvert du mercredi au lundi de 14h30 à 18h30. Adulte : 8,5€. De 7 à 15 ans, 5,5€. Gratuit pour les moins de 7 ans. Tél. 02 31 26 93 67.